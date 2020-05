Türkiye Gazetesi

Merkez Gümüşler beldesine ait yaylada A.A., ile H.E. ve oğlu M.E. arasında koyun otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirlerine tüfekleriyle saldırmaya başladı. Olayda tüfekle yaralanan M.E. hayatını kaybetti. H.E.,C.E A. A., M.A., ve A.A. yaralandı. Yaralılar Niğde’de çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iki gruba ait tüfekleri ele geçirdi.