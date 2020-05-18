Merkez Gümüşler beldesine ait yaylada A.A., ile H.E. ve oğlu M.E. arasında koyun otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirlerine tüfekleriyle saldırmaya başladı. Olayda tüfekle yaralanan M.E. hayatını kaybetti. H.E.,C.E A. A., M.A., ve A.A. yaralandı. Yaralılar Niğde’de çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iki gruba ait tüfekleri ele geçirdi.
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
18.05.2020 - 20:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 20:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,
705102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705102.aspx
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