Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün öğlen saatlerinde Marmaris Aksaz Askeri alandan dumanların yükseldiğini gören Orman Yangını Söndürme Ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangına Aksaz Askeri Üs İtfaiye Birimi ve Orman İşletmeye bağlı 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler normale dönerken yangının çıkış nedeni hakkında araştırmaların devam ettiği belirtildi.