Bugün öğlen saatlerinde Marmaris Aksaz Askeri alandan dumanların yükseldiğini gören Orman Yangını Söndürme Ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangına Aksaz Askeri Üs İtfaiye Birimi ve Orman İşletmeye bağlı 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler normale dönerken yangının çıkış nedeni hakkında araştırmaların devam ettiği belirtildi.
Ekipler anında müdahale etti, askeri alandaki yangın büyümeden söndürüldü
19.05.2020 - 17:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Muğla’da Orman Yangını Söndürme ekipleri ilk işlerinde göz doldurdu. Marmaris Aksaz’daki askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : askeri alanda yangın,Muğla,orman söndürme ekibi,
705318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705318.aspx
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