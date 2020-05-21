Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir parkta bulunan S.K. ile 30 yaşındaki oğlu U.K. arasında tartışma yaşandı. Silahına davranan S.K., oğluna ateş ederek ağır yaraladı. Kurşunun hedefi olan U.K. yerde yatarken, baba S.K. bir süre vurduğu oğlunun başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ağır yalanan U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir’de babası tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
21.05.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir’de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahıs, parkta vurduğu oğlunun başında bir süre bekledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : babası tarafından vurulan şahıs,
705802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705802.aspx
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