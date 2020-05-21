Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek merdivenlerden uçtu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, olay sonrası araç sürücüsü otomobili bırakarak bölgeden kaçtı.

Araç bulunduğu yerden çekici yordamı ile çıkarılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.