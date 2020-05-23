Alınan bilgiye göre, Ö.T. (25) idaresindeki 60 EJ 327 plakalı otomobil ile M.A. (20) yönetimindeki 60 KK 327 plakalı otomobil Türkfındıcak köyü Artmutluk mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan A.A. (17), C.B. (58) ve F.A. (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
23.05.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Etiketler : tokat,kaza,haberler,
706126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706126.aspx
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