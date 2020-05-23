Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ö.T. (25) idaresindeki 60 EJ 327 plakalı otomobil ile M.A. (20) yönetimindeki 60 KK 327 plakalı otomobil Türkfındıcak köyü Artmutluk mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan A.A. (17), C.B. (58) ve F.A. (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.