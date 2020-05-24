Öğle saatlerinde sağanak yağmurla başlayan badem büyüklüğündeki dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Vatandaşlar, Mayıs ayının son haftasında yağan badem büyüklüğündeki dolu yağışına şaşıran bazı vatandaşlar, araçları zarar görmemesi için üzerini battaniyeyle örterek korumaya çalıştı.
Öte yandan, dolu ve sağanak yağış sonrası havanın açmasıyla hayat normale dönerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Adıyaman'da badem büyüklüğünde dolu yağışı
24.05.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mayıs ayının son haftasında badem büyüklüğünde yağan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Öğle saatlerinde sağanak yağmurla başlayan badem büyüklüğündeki dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolu,
706456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706456.aspx
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