Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. ve İ.T. gözaltına alındı. Şahıslara 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Sigara kaçakçılarına 51 bin 100 lira para cezası
28.05.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta sigara kaçakçılığı yapan 2 kişiye 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sigara,kaçakçı,polis,
707289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707289.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER