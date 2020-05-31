Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi Uğurlu köyünde ikamet eden ve kanser tedavisi gören Baki İskefiyeli isimli vatandaşın bozuk yol nedeniyle akülü arabasını kullanamaması üzerine yeğeni Tuncay İskefiyeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na sosyal medya üzerinden mesaj attı. Yeğen Tuncay İskefiyeli, Başkan Zorluoğlu’na gönderdiği mesajda “Başkanım amcam kanser tedavisi görüyor. Güneşli havalarda dışarı çıkıp akülü arabasını sürebiliyor fakat yol çakıllı olduğu için çok zorlanıyor, bazen de düşüyor. Sizden 500-600 metrelik yolun asfaltlanmasını rica ediyor” ifadelerini kullandı.

Mesaja hemen cevap veren Başkan Zorluoğlu, konuyu ilgili kişilere ilettiğini belirtti. Başkan Zorluoğlu’nun talimatı ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 gün içerisinde yolu asfaltladı. Ekiplerin yaptığı asfaltlama çalışmalarını dikkatli gözlerle izleyen Baki İskefiyeli, “Yeğenim fotoğrafımı çekti ve Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Allah razı olsun belediye bize hemen yardımcı oldu. Yol bozuk olduğu için arabamla gidip gelemiyordum. İnşallah bundan sonra daha rahat gezebileceğim” ifadelerini kullandı.