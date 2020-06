Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, amatör balıkçıların uğrak yeri olan Çanakkale Gestaş iskelesi bugün normalleşme planlaması çerçevesinde yeniden açıldı. Her yaştan kadın ve erkeğin bulunduğu iskeleye gelen vatandaşlar, güneşli havanın da tadını çıkardı.



Amatör balıkçılık müdavimlerinden emekli öğretmen Mehmet Dikici, "Balık tutmayı özledik. Korona virüs nedeniyle uzun zamandır arkadaşlarla görüşmüyorduk, onlarla da bir araya geldik. Bizim kahvehane alışkanlığımız yok. Buraya balık tutmaya geliyoruz. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz, hem de yiyecek balığımızı yakalıyoruz. Evde durmaktan çok sıkılmıştık. Balık şu anda bol. Balıkta kıyılama var. Çanakkale'nin her tarafında çipura, mırmır, karagöz gibi her türlü balık çıkıyor. Ben ilk günde karagöz, izmarit yakaladım. Balık bolluğu var" dedi.



Aydın Gürer ise, "Korona virüs sonrası zevkimiz olan olta balıkçılığına başladık. İki kere attım ve ikisinde de oltamıza balık geldi. Balıklarımız aynı ama biraz daha irileşmiş durumda" diye konuştu.

Maskelerini takan balıkçıların sosyal mesafe kuralına da uydukları gözlendi.