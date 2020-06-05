Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Bekiroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Yıldız idaresindeki 55 BE 636 plakalı kara yollarına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde’nin hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.