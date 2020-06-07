Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 00.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarında meydana geldi. İzmir’den Akhisar yönüne doğru seyir halinde olan V.D. idaresindeki 45 E 3419 plakalı otomobil, o sırada refüjdeki çiçekleri sulayan 45 M 0446 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı adeta kağıt gibi katlanırken, otomobil sürücüsü V.D. kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan sürücü V.D. önce Merkezefendi Devlet Hastanesinde ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücü V.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.