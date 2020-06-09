Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki 407. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan C.D., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.