Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suda yüzen çocuklardan üçü, bir süre sonda gözden kayboldu. Kalan tek çocuk ise arkadaşlarını göremeyince koşup anne babalarına haber verdi. Aileler evlatlarını bulamayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen AFAD dalgıçları, yaptıkları çalışma sonucu üç çocuğun cansız bedenine ulaştı. Denizli’de de ailesi ile birlikte Kale ilçesindeki Sazak Sulama Baraj Göleti’ne giden 11 yaşındaki kız, girdiği suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden dayısı Tunahan Nazalı (22) gölete atladı. Ancak dayı yeğen akıntıya kapılarak canlarından oldu.