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Şişli'de pompalı tüfek dehşeti
14.06.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Etiketler : şişli,pompalı tüfek,dehşet,
710969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710969.aspx
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