Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edildiği iddia edilen kapatılan askeri okul öğrencisi oldukları ileri sürülen 2 kişiyi bu sabah düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Samsun’da, FETÖ’nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı
16.06.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun’da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edildiği iddia edilen kapatılan askeri okul öğrencisi oldukları ileri sürülen 2 kişiyi bu sabah düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler : Samsun,
711337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711337.aspx
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