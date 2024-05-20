Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Hesabını sana teker teker soracağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası yaşanan olaylara tepki gösteren Özbek, "Bugün buradan sana söylüyorum Ali Koç. Tüm bu yaptıklarının hesabını sana teker teker soracağım. Bu yaptıkların, senin yanına kalmayacak." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: TÜRKİYE SENİN PROJE OLDUĞUNU GÖRECEK

Derbi sonrası yaşanan olaylara değinen Dursun Özbek, "Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyunun gözü önünde cereyan etti. Bu olaya sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve onlara çanak tutan kamu görevlileri ile ilgili gerekli suç duyurularında bulunduk. Biz, bu boş stat kabadayılıklarla geçen yıl da mücadele ettik, yine ederiz.” dedi.

Ali Koç'un maç sonu stadyuma gelmesine tepki veren Özbek, “Maç biteli 1 saat olmuş, statta olmayan Ali Koç, trafik durdurularak polis eskortuyla stada gelmiş ve stada alınmıştır. Güvenliği sağlaması gereken görevliler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır.“Bugün buradan sana söylüyorum Ali Koç. Tüm bu yaptıklarının hesabını sana teker teker soracağım. Bu yaptıkların, senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını vereceksin. Tüm Türkiye senin bir proje olduğunu görecek. Son 6 aydaki gelişmelere bakın. Camiaları birbirine kırdırmak için yapılanları hatırlayın.” açıklamasında bulundu.

DURSUN ÖZBEK: BANA SÖKMEZ, BEN GALATASARAY BAŞKANIYIM

"Bütün bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarımıza ve üyelerimize; Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk. Oyuncu kardeşlerimiz ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin iyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız. Ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına çıkarmak. Bahsettiğiniz oyuncu, ismini söylemek istemiyorum. Isınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik oluşturmak ve olayı futbolun dışına taşımak."

'SAHTE KABADAYILIK DEĞİL DE NEDİR?'

"Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun."

'SEN NEYİNE GÜVENİYORSUN?'

"7-8 kişi çocuğun üstüne yükleniyorlar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar. Kendisi demedi mi TFF'ye gidin de hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Sen neyine güveniyorsun?"