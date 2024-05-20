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19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin, kadro dışı bırakıldı

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19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin, kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, Panathinaikos, Samet Akaydın, Haber

Spor Haberleri

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Samet Akaydin'in 19 Mayıs paylaşımı yaptığı gerekçesiyle kadroya alınmadığı öne sürüldü.

Devre arası Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, Yunanistan'da gündem oldu.

Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla oynanan ilk maçta kadroya alınmayan Akaydin'in kulüp yetkilileriyle tartıştığı iddia edildi.

19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin, kadro dışı bırakıldı - 1. Resim

19 MAYIS PAYLAŞIMI YAPINCA KADRO DIŞI KALDI

Sosyal medyadan yaptığı 19 Mayıs paylaşımını silmesi istenen oyuncunun teklifi kabul etmediği için Olympiakos ile oynana maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Samet Akaydin'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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