19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin, kadro dışı bırakıldı

Süper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak

Süper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Samet Akaydin'in 19 Mayıs paylaşımı yaptığı gerekçesiyle kadroya alınmadığı öne sürüldü.

Devre arası Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, Yunanistan'da gündem oldu.

Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla oynanan ilk maçta kadroya alınmayan Akaydin'in kulüp yetkilileriyle tartıştığı iddia edildi.

19 MAYIS PAYLAŞIMI YAPINCA KADRO DIŞI KALDI

Sosyal medyadan yaptığı 19 Mayıs paylaşımını silmesi istenen oyuncunun teklifi kabul etmediği için Olympiakos ile oynana maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Samet Akaydin'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi.