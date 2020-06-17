Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen hala D.G. (47) ile yeğeni H.G. (25) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.G. halası D.G.’yi av tüfeği ile başından vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.G. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin takibiyle kaçan şüpheli H.G. yakalandı. Şüpheli H.G’nin yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan D.G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.