Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay önceki gece saat 04.00’da Büyükçekmece İlçesi Tepecik mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüsün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Minibüsten alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler minibüsü söndürmek için çalışmalara başladı.

Alevler yandaki ağaca da sıçradı

Çevredeki vatandaşların iddialarına göre aracın yangın sebebini kundaklama olduğu söyleniyor. Minibüsün motor kısmından çıkan alevler yanda bulunan ağaca da sıçrayarak etkili oldu.



Ekipler yangına kısa süre içinde söndürdü

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde minibüsün motor kısmından alevlerin yükseldiği ve çevredeki ağaca da sıçradığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülüyor. Polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor.