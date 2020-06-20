Malta Mahallesi'nde bir apartmanın 4 dairesinde yaşayan 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle apartman karantinaya alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önünde bekçiler 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Apartmanda bulunan 12 dairede 31 kişinin ikamet ettiği öğrenildi. Pozitif vakalar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer bina sakinleri de binada 14 gün boyunca karantina altına alındı. Binada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.
8 pozitif vaka bulunan apartman karantinaya alındı
20.06.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan apartmanda 4 dairede oturan 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,apartman,korona,
712383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER