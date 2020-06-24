Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, yangının çıktığı alana Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 arazöz ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürülen yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Hatay'da makilik alanda korkutan yangın
24.06.2020 - 02:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Etiketler : hatay,hatay yangın,
713165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713165.aspx
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