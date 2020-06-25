Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdurrahman E. (24) kontrolündeki 06 ABS 160 plakalı otomobil, Yenimahalle istikametinde ilerlerken metro inşaatında çalışan ve mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yenicegül’e (46) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz işçi, yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yenicegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, trafiğin akışını kontrollü sağlarken hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Abdurrahman E. olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alındı. Mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşan işçilerden biri ise sürücüye saldırmaya çalıştı.