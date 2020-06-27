Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6’ıncı katında ikamet eden İlknur Öksüz (35), bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.