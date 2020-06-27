Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6’ıncı katında ikamet eden İlknur Öksüz (35), bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Apartmanın 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti
27.06.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 6’ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6’ıncı katında ikamet eden İlknur Öksüz (35), bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş’,
714006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714006.aspx
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