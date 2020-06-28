Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmi olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktasına karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus rakamlarının yazılı olduğu tabelalar, görenlerin kafasını karıştırıyor.

Bursa'dan İnegöl'e giriş yapıldığında ilk tabelada rakam 270 bin olarak karşımıza çıkıyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Diğer taraftan Ankara'dan İnegöl'e gelen ana yolda ise tabela bu kez farklı burada ise sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki rakam tutarsızlığı ise görenleri şaşırtıyor.