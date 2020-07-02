Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma davaları devam eden 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Z.A., yaklaşık 2.5 ay önce kafasına tüfek dayayarak tehdit ettiği gerekçeyle mahkemece 6 ay yanına yaklaşmama kararı bulunan kardeşi M.A.Ç.'nin (22) silahlı saldırısına uğradı. Annesinin evindeki bodrumda olan eşyalarına almaya gidince silahlı saldırıya uğrayan Z.A., bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.A., tedavi altına alındı. Z.A. kardeşinin 2.5 ay önce de kafasına tüfek dayayarak tehdit etiğini ve 6 ay süreyle yanına yaklaşmama kararı olduğunu belirterek, 3 el tabancayla ateş edince bacağından yaralandığını söyledi. Polis kaçan M.A.Ç.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.