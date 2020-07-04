Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kula’ya bağlı Emre Mahallesi’nde otluk alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüyen yangın, bir dekarlık alanda etkili oldu. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de traktörler ve ellerindeki kürekler ile destek olmaya çalıştı. Yangın bölgesinin etrafını traktöre taktıkları pulluklar ile çeviren mahalle sakinleri, yangının daha fazla büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, vatandaşlara ait bin 500 paket saman ile yaklaşık bin dekarlık alan küle döndü. Biçerdöver tarafından yanan arazinin daha önce biçilmesi ve bir kısım vatandaşın mahsullerini kaldırması olası hasarı azalttığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Geçimini samancılıktan sağladıklarını dile getiren 80 yaşındaki Ummuhan Aydın, çıkan yangından tarlalarındaki 275 paket samanın küle döndüğünü söyledi. 3 yetim çocuk büyüttüklerini de gözyaşları ile anlatan Aydın, “80 yaşında bir eşim var, onunla birlikte yaşıyoruz. 2 oğlum var, 3 tane yetim çocuk var başımızda. Tüm kış boyunca saman işi ile uğraşıyoruz. Mahsullerimizin neden yandığını bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bizim tarlada yaklaşık 275 paket samanımız yandı. Bu zarardan sonra ne ekmek bulabiliriz, ne aş. Allah daha kötü günler göstermesin” ifadelerine yer verdi.