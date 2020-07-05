Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kalmasının ardından stat çevresinde bulunan taraftarlar kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirleriyle kavga ettiği sırada olay yerine polis geldi.

Polisin gelmesiyle iki grup kaçarak olay yerinden ayrıldı.