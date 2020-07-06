Kula’da arkadaşları ile birlikte ilçe göletine balık avlamaya giden amatör balıkçı Mehmet Gündüz’ün gölete attığı oltaya yaklaşık 2 metre uzunluğunda 48 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Büyük balığı oltasında gören Gündüz şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının da desteğiyle balığı 25 dakikada karaya çıkarıp evine götürdü. Yakalanan balığın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Gündüz, paylaştığı fotoğrafa onlarca beğeni aldı.
Oltayla yakaladı! Tam 48 kilogram
06.07.2020 - 18:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Kula ilçesinde amatör balıkçılık yapan bir vatandaş, arkadaşları ile birlikte gittiği ilçe göletinden 2 metre uzunluğunda 48 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : manisa,olta,balık,
716121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716121.aspx
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