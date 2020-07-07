Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Saldırı sonucu Ali Ertan, Mehmet Emin S. ve Emre V. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulduğu belirlenen Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
İzmir Konak'ta silah sesleri: 1 ölü, 2 yaralı
07.07.2020 - 06:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : izmir,izmir silahlı yaralama,
716222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716222.aspx
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