Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir özel kanalda İyi ki Varsın programını sunan Büşra Yıldırım eşi ile birlikte başlattığı ücretsiz çekiliş hesabını kısa sürede büyüterek şirkete dönüştürdü. İlk etapta sadece uygun fiyatlı ürünlerin hediye olarak dağıtıldığı çekiliş sayfasının zamanla daha büyük firmalarla anlaşmalar yapmasının ardından daha pahalı ve büyük hediyeler çekilişle dağıtılmaya başlandı. Büşranınönerisi Production olarak kurulan şirketin başına da sunucu Büşra Yıldırım’ın eşi Ayhan Yıldırım geçti.

Her geçen gün daha da büyüyen Büşranınönerisi sayfasını takip edenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti. Büşranınönerisi Production Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yıldırım, çekilişler konusunda Türkiye’nin en önemli markaları ile de görüşmeler yaptıklarını ve anlaşma sürecinde olduklarını ifade ederken, internetten yapılan çekilişlerde güvenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yıldırım “İnternet alemi ve sosyal medya çok büyük bir mecra. Ancak burada tutunabilmenin en önemli şartı güven kazanmak ve bu güveni her zaman taze tutabilmek. Biz de Büşranınönerisi olarak her çekilişin ardından takipçilerimizden gelen dönüşlere göre adım atıyoruz. Güven konusunda akıllara takılan her soruya kısa sürede cevap vererek böyle bir algının markamıza hiç bulaşmaması için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.