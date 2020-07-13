Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Onlarca tişört, bir o kadar gömlek, pantolon ve sayısız ayakkabı olsa da, onlar birbirini tamamlamıyorsa sizin gerçekten giyecek bir şeyiniz kalmayacaktır. Sadeliğin, 'minimalizm' denilen ve mümkün olan en azla yetinmenin bir akım haline geldiği günümüzde, daha az harcayarak daha şık giyinmenin yollarını, Laleto modacısı Sait Dalmış anlatıyor: Güzel giyinmek, pahalı markalardan alışveriş yapmakla mümkün olmayabilir. Bunun başka yolları var. İşte bunlar:

¥ Öncelikle dolabınız ne var, ne yok iyice tespit edin, fazlalıkları atın, eksikleri not edin.

¥ Klasik ve her zaman kurtaracak kıyafetleriniz olmalı. Siyah ve beyaz renkli üst ve alt giyim parçaları, jeanler tişörtler ilk sıralarda yer alır. Bunlar olmazsa olmazımız olmalı.

¥ Bir kıyafetin güzel olması, size yakışacağını garanti etmez. Kocaman çiçekleri olan bir elbise, fazla kilolu gösterebilir.

¥ Siyahın zayıf göstermesi için doğru kullanımı şart. Dolabınızda siyah ve beyaz pantolonla gömleğiniz olmalı.

¥ Evdeki giysilere uygun alışveriş yapın. Giyemediğiniz ürünü götürüp ona uygun bir şey alıp eksiği giderin.