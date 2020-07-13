Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu
13.07.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Erdinç,Fenerbahçe,
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