Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinanpaşa ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu belde koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından karantinayla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, beldenin yolları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.