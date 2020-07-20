Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - NG araştırmanın yaptığı belirlemeye göre, her 10 kişiden 4'ü gün içindeki ruh hâlinin genelde stresli geçtiğini belirtirken, 5'i ise zaman zaman, belli durumlara göre bu duyguya büründüğünü ifade ediyor. Sadece yüzde 1'i ise "Hayatımda bu duyguya yer yok" dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, en büyük stres kaynağı gelecek kaygısı. Mizacımıza ters düşen ve kendimizi zor durumda hissettirecek her durum, stres etkeni olarak karşımıza çıkabiliyor aslında ama geleceğimizi düşününce hep kaygılanıyoruz. Genelde karamsar ruh hâline sahip kişiler gelecekte kendisini nelerin beklediğini düşünürken kaygıya kapılıyor, ve bu kaygı bütün hayatını zehir ediyor bir anlamda.



Neden stresliyiz?

Gelecek kaygısı %30

Ekonomik nedenler %19

İş / okul %17

Koronavirüs salgını %12

Aile %12

Sevgili / eş %6

Trafik %

Diğer %3



Neyse ki umudu koruyoruz



Peki, ruhsal ve bedensel sağlığımızı etkileyen bu canavarla başa çıkamaz mıyız? O mu bizi, biz mi onu kontrol edeceğiz?

İşte burada Türk insanının iyimserliği ortaya çıkıyor. Her 10 kişiden 6'sı geleceğe iyimser bakıyor ve tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe iyimser bakabiliyor, daha mutlu olabileceğine inanıyor. Yüzde 1'lik kesim ise karamsar olmaya devam ediyor...