Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gökçayır Köyü, Tabaklar mevkisindeki kazada, Cengiz Donbaloğlu'nun (55) kullandığı 06 FN 6446 plakalı Opel marka otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Büşra K. (18) ise yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.