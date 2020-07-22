Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Personeli olan İbrahim Duman, vak'a dönüşü yolda uçamayan bir güvercin gördü. Ambulansı durduran Duman, yaralı güvercinin yanına giderek eline aldı. Güvercinin sağ kanadının zedelendiğini ve uçamadığını göre Duman, yaralı bölgesini tedavi etti. Duman daha sonrasında yaralı güvercini tekrar doğaya saldı.