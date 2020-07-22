Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Personeli olan İbrahim Duman, vak'a dönüşü yolda uçamayan bir güvercin gördü. Ambulansı durduran Duman, yaralı güvercinin yanına giderek eline aldı. Güvercinin sağ kanadının zedelendiğini ve uçamadığını göre Duman, yaralı bölgesini tedavi etti. Duman daha sonrasında yaralı güvercini tekrar doğaya saldı.
112 personelinden uçamayan güvercine yardım eli
22.07.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da 112 Acil Sağlık Personeli, kanadından yaralanan güvercini tedavi ederek uçmasına yardımcı oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : uçamayan güvercin,112 ekipleri,yardım,
719841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719841.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER