Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan inşaatın 3. katının demir ustalığını yapan Hasan Dolu (40), dengesini kaybederek inşaattan taş zemine düştü. 112 acil servis ile hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Dolu tedavi alınırken vücudunda çok sayıda kırıklar olduğu öğrenildi.
3. kattan düşen işçi yaralandı
23.07.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ünye ilçesinde 3. kattan düşen bir işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : işçi,inşaat,
720205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720205.aspx
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