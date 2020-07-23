Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan inşaatın 3. katının demir ustalığını yapan Hasan Dolu (40), dengesini kaybederek inşaattan taş zemine düştü. 112 acil servis ile hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Dolu tedavi alınırken vücudunda çok sayıda kırıklar olduğu öğrenildi.