Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Koyunbaba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işsiz ve evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen H.A adlı şahıs Asri Mezarlık Cami’nin minaresine çıktı. Caminin kilitli olmasına rağmen minarede bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye görevlileri geldi. Şahsın aşağı inmesi için vatandaşlar ve polislerin ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, H.A. ile konuşmaya başladı. H.A., daha sonra minareden aşağı kendisi indi. Polis ekipleri tarafından ambulansa alınan H.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.