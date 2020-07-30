Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da bir çiftçiye ait damızlık keçi sürüsü öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan ağaç gölgesine sığındı. Keçilerin tek bir ağacın gölgesinde öğle sıcağının geçmesini beklemesi renkli görüntüler oluştururken, tek bir ağacın bile ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne serdi.