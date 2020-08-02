Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan, Somali, Çad ve Afganistan’da kesimler yapıldı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı açıklamada İhlas Vakfına verilen “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü ve bu statünün yüklediği sorumluluk çerçevesinde bu Bayramda da hayırseverlerin bağışladığı kurban vekâletlerini yurt içinde öğrenci yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde keserek öğrenci yurtlarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ve barınan öğrencilere sarf edeceklerini, yurt dışında ise Sudan, Somali, Çad ve Afganistan’da keserek fakir, yoksul ve yetimlere ulaştırdıklarını” vurguladı.

Kurban etleri fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Akalın, “hayırseverlerin Vacip Kurbanları yanında Adak, Adak Kurbanı, Akika, Şükür Hayvanı ve sevabı vefat eden yakınlarının ruhuna gönderilmek üzere bağışladıkları vekaletleri dinimizin emrettiği vecibelere uygun kestiklerini ve elde edilen etleri paketler halinde muhtarlıklar tarafından daha önceden tespit edilen fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını” ifade etti.

Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yaptık.

Akalın, “Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak vekalet sistemine çok önem verdiklerini belirtti. Bağışçıdan kurban bağışı alınırken ‘Vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeğe ve kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye şeklinde vakıftaki kurban görevlisi şahıslar umumi vekil etmesi sağlanmaktadır. Umumi vekil olan bu görevliler Kurbanlık hayvanı alırken bağışçı adına niyet etmektedir. Ayrıca vekâlet sahiplerinin isimlerini tek tek söyleyerek kasaba kesim vekaleti vermektedirler. Kasap kıbleye karşı yatırılan hayvanı aldığı vekalet hasebi ile tekbir getirerek ve Bismillahi Allahü Ekber diyerek kesmektedir.” Dedi.

Bütün hayırseverlere ve gönül dostlarımıza teşekkür ederiz

Akalın, “Kurban bağışlarını İhlas Vakfına veren bütün hayırseverlere, yurtiçinde ve yurtdışında kurban kesimlerinde görev alan mensuplarımıza ve kurban organizasyonuna her türlü desteğini esirgemeyen gönül dostlarına teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.”