Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri'nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç'ten haber alamayan yakınları Genç'in ikametine gitti. Eve girdiklerinde Tuncay Genç'i lavaboda hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuncay Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.