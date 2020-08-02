Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri'nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç'ten haber alamayan yakınları Genç'in ikametine gitti. Eve girdiklerinde Tuncay Genç'i lavaboda hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuncay Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Malatya'da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
02.08.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da 39 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri'nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç'ten haber alamayan yakınları Genç'in ikametine gitti. Eve girdiklerinde Tuncay Genç'i lavaboda hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatya,
722256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722256.aspx
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