Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kale köyü meydanı bölgesinden geçen Fırat Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Alav (26) ile Yusuf Alhamdo (19) yabancı uyruklu 2 genç serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 2 genç ir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri 2 gencin cansız bedenlerine ulaştı. Boğulan 2 genç Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fırat Nehri’ne giren 2 genç boğuldu
02.08.2020 - 20:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Kale köyünde Fırat Nehri’ne giren 2 genç akıntıya kapılarak boğuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fırat Nehri,boğulma,
722308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722308.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER