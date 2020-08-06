Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da valilik, emniyet ve zabıta ekiplerince Korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yapıldı. Polis ekipleri özellikle işyerlerinde esnaf ve vatandaşları uyarırken, motorize ekiplerde devriye gezerek megafonlardan korona virüse karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.



İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ise beraberindeki emniyet amirleri ile birlikte kentin en işlek caddelerinden de denetimler yaptı. Maske takmayan veya yanlış kullananları uyaran Emniyet Müdürü Temiz, zaman zaman banka şubeleri önünde oluşan kalabalığa da müdahale etti.



“Denetimlerde yüzde 99 oranında herkeste maske var”

Daha sonda bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar’da halkın yüzde 992unun maske kullandığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bu gün 81 ilde maske, mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıyoruz. Belediye, valilik, zabıta gibi kurumlarla beraber. Yaklaşık 1 sat boyunca en işlek caddelerde yaptığımız denetimlerde yüzde 99 oranında herkeste maske var, yüzde 1 oranında da maskesi olmasına rağmen yanlış takan vatandaşlarımızı sadece uyararak ikaz ettik. İnşallah duyarlılığı arttırarak, algıyı oluşturarak en azından bulaşı önlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yenebiliriz” diye konuştu.