Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünden yaşının 500 civarında olduğu söylenen meşe ağacının yüksekliği ve genişliği ilgi odağı oluyor. 84 yaşındaki dedesinin söz konusu tarihi meşe ağacından bahsetmesi üzerine 500 yıllık ağacı görmeye giden Cihan Yılmaz ve arkadaşları, ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.

"7 kişi ağacın gövdesini kavrayamadı"

Cihan Yılmaz, “Köyümüzde böyle bir ağaç olduğunu ilk defa duyduk geldik gördük dedemin dediği kadar var. Bu ağaç tarihi bir ağaç 500 yıllık dedi dedem. Geldik baktık arkadaşlarımla 7 arkadaşımla bu ağacın gövdesini kavrayamadık” dedi.