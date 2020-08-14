Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde M.E.'ye ait bir eve baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'de dev uyuşturucu operasyonu
14.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri tam 700 bin lira olan metanfetamin ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,uyuşturucu operasyonu,
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