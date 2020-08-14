Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde M.E.'ye ait bir eve baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.