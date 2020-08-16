Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrası 206 kişinin hayatını kaybettiği Avcılar’da, 27 yapı yerle bir olmuş, 86 adet yapı ise ağır hasar gör-müştü. Binlerce evin de hasarlı olarak kaydedildiği ilçe 26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik deprem sonrası Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin bir minaresinin yıkılmasıyla deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Yıllardır CHP belediyelerinin yönetimindeki ilçede depremin ardından geçen 21 yıllık süreye rağmen birçok binada hasar durumu devam ediyor. Ara sokaklarda en az 30 yıllık binalar, görenleri korkutuyor. Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli de ilçede 1999 yılından bu yana 354 adet hasarlı bina olduğunu ve bunlara daha yeni tebligat gönderildiğini ifade etti. Hançerli “Bunların önemli bir kısmında insanların oturumu devam ediyor. Bu binalar, usulüne uygun güçlendirme yapılırsa yıkılmayacak. Güçlü, dirençli olduğu ispat edilemezse yıkım işlemleri gerçekleşecek” diye konuştu. Avcılar’da sert bir zemin olmadığını ama bu zemine özel önlemler alınarak bina yapılabileceğini dile getiren Hançerli, devletin kentsel dönüşümde üçte bir faiz indirimi desteği sağladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirterek “Bu desteklerin artması lazım. Afet gerçekleştiğinde artacak maliyet bedelinin bugün onda birini harcasak sorunu çözüyoruz. Yeni deprem yönetmeliği öncesi yapılan 11 bin 893 kentsel dönüşüme girmesi gereken binadan ancak 965’ini yeniledik” dedi. Murat Delice İSTANBUL İHA