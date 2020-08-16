Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), geçtiğimiz gün gezmek için memleketi Koyulhisar'a gitti. Burada Yukarıkale Mahallesi'ndeki eski kaleye tırmanan Gürsan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, kayalıklara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Gürsan, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gürsan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gürsan’ın cansız bedeni defnedilmek üzere Koyulhisar ilçesine gönderildi.