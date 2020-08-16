Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş karayolu üzerindeki Atalan mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Van'da trafik kazası: 6 yaralı
16.08.2020 - 20:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,trafik kazası,
725341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725341.aspx
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