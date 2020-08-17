Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asker uğurlamaları, düğünler ile tatil beldelerindeki maskesiz, mesafesiz kalabalıkların ortaya çıkardığı görüntüler, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozuyor. Uzun süredir ailelerini göremeyen sağlıkçılar, vatandaşların eskisi gibi dikkatli olmasını istiyor. Pandemide aktif rol alan sağlık çalışanlarından biri olan Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli “Vatandaşların tedbirsiz davranışlarını görünce üzülüyorum. Bizim bu kadar emeklerimize, bu kadar uğraşlarımıza ihanet edilmiş gibi hissediyor insan. 'Biz niçin uğraştık acaba' diyoruz. Hâlâ uğraşıyoruz ve uğraşacağız da. Ama herkes bize yardımcı olsun. Tatil görüntülerini izledim ve çok kızdım. Ben iki maskeyle dolaşıyorum. Biz bu kadar eziyet çekerken onlar alt tarafı bir maske takmaktan imtina ediyorlar” dedi. Prof. Dr. Karalezli, okulların açılışının ertelenmesinde de maske takmayan insanların sorumlu olduğuna işaret ederek “Bir başkasının tedbirsizliği sebebiyle hastalık yayıldığı için çocuklar okula gidemiyor. Çalışan anneler ve babalar perişan oluyor. Bütün bunları göz önüne alarak insanların vurdumduymazlıklarını bırakmalarını ve daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vaka sayılarının arttığını görerek daha tedbirli olurlar inşallah" diye konuştu.



Mesafesiz düğünler

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen bir sokak düğününde kimse fiziki mesafe kuralına uymadı. Maske de takmayan birçok kişi el ele halay çekti. Komşuların ihbarı üzerine düğüne polis müdahale etti. Halkalı’da da bir düğünde çalan müzisyen, kuralara uyulmadığı gerekçesiyle polis çağıran davetlilere “Hem oynuyorsunuz hem de şikâyet ediyorsunuz. Halay çekmek yasak. Çekerseniz müziği durdururum” diye sitemde bulundu. İHA