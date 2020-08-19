Olay, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak’ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü biri kadın 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri yerlerde bulunan boş kovanlar ve kesici aletler üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Büyükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
19.08.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükçekmece,
725998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725998.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER